Спорт

Цяла Европа се изуми от този треньор! На какво издържа

Твърди се, че жена му също гледала репортажа

Цяла Европа се изуми от този треньор! На какво издържа
12 окт 26 | 23:28
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Влади Кирилов

Кратко интервю след мач в Чехия се превърна в истински интернет хит, но не заради казаното за футбола, а заради погледа на треньора.

Старши треньорът на "Усти над Лабем" Давид Оулехла дава анализ след поражение на своя отбор пред пищната репортерка Сабина Якшова. Разговорът е под минута и е публикуван в официалния Instagram профил на клуба, откъдето го забелязва сръбският "Новости".

Най-интересното е, че през цялото време Оулехла умишлено избягва да погледне към водещата, която беше изпъчила своя бюст. Той е обърнат леко встрани и фиксира погледа си някъде в далечината, което веднага направи впечатление на зрителите.

В социалните мрежи бързо плъзна обяснение, че поведението му е жест към жена му. Твърди се, че тя не искала той да гледа други жени по телевизията и той стриктно спазвал обещанието. До момента обаче няма пряко доказателство, че самият треньор е казвал това в интервюто.

Коментарите под видеото са разделени – едни се шегуват, че жена му стои точно зад оператора и го наблюдава, а други го поздравяват за желязната дисциплина и лоялност.

Едно е сигурно – вместо за загубата на "Усти над Лабем", всички вече говорят само за накъде гледа Оулехла.

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Автор Влади Кирилов

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