ЦСКА с пета поредна победа, влезе в топ 6

ЦСКА победи Монтана с 3:1 и записа пета поредна победа във всички турнири. Срещата на Националния стадион "Васил Левски" беше от 14-ия кръг на efbet Лига. Два гола за успеха на "червените" вкара Леандро Годой. Аржентинецът беше точен от дузпи в 43-ата и 90+5 минути. Едно попадение добави Бруно Жордао (12), а за гостите точен беше Филип Ежике (35).

Възпитаниците на Христо Янев започнаха много силно срещата и създадоха множество положения за гол пред вратаря на гостите Васил Симеонов в началото на срещата. След 20-ата минута обаче нивото на игра на домакините драстично спадна, а това продължи до края на срещата. Въпреки това ЦСКА записа пета поредна победа във всички турнири - четири за първенство и една за Купата. С успеха "червените" събраха 19 точки и излязоха на шесто място във временното класиране. Монтана е 13-и с 13 точки.

