ЦСКА получи добра и лоша новина преди мача с Монако

ЦСКА се изправя срещу френския "Монако" в четвъртък от 19:45 часа на националния стадион "Васил Левски" в двубой от основната фаза на Лигата на конференциите.

Треньорът на "армейците" Маркус Гиздол получи лоша новина преди домакинството - участието на централния защитник Жан-Филип Гбамен е под сериозна въпросителна за сблъска с монегаските.

Котдивоарецът пропусна гостуването на ЦСКА 1948, спечелено инфарктно 3:2, заради разтежение, а лекарският щаб прави всичко възможно да го изправи на крака.

Добра и лоша новина за треньора Гиздол преди ЦСКА - "Монако" този четвъртък

ЦСКА се изправя срещу френския "Монако" в четвъртък от 19:45 часа на националния стадион "Васил Левски" в двубой от основната фаза на Лигата на конференциите.

Треньорът на "армейците" Маркус Гиздол получи лоша новина преди домакинството - участието на централния защитник Жан-Филип Гбамен е под сериозна въпросителна за сблъска с монегаските.

Котдивоарецът пропусна гостуването на ЦСКА 1948, спечелено инфарктно 3:2, заради разтежение, а лекарският щаб прави всичко възможно да го изправи на крака.

Добрата новина е, че левият бек Анжело Мартино, който бе заменен превантивно още на почивката в Бистрица заради болежки, ще бъде на линия за срещата с лидера във френската Лига 1, съобщава "Тема спорт".

ЦСКА започна вчера подготовката си за старта на Лигата на конференциите. Утре от 12:00 ч. Маркус Гиздол ще даде пресконференция, а официалното занимание на "армейците" ще се проведе от 16:00 ч. на базата в Панчарево.

Треньорът на "Монако" Фелипе Луиш ще говори от 19:15 ч., а монегаските няма да имат занимание в София.

Към този момент са продадени над 14 300 билета за двубоя на 15 октомври.