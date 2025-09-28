Браво! Александър Николов стана №1 на Мондиала

Александър Николов завърши като реализатор номер 1 на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините с общо 173 точки, от тях 154 от атака, съобщи NOVA. 21-годишният играч бе с основен принос България за всички победи на шампионата и за класирането за финала.

При нападателите на върха отново е Алекс Николов, докато при блокировачите - капитанът Алекс Грозданов. При разпределителите класацията оглави Симеон Николов с 236 успешни разигравания.

На полуфинала нашите момчета спечелиха с 3:1 срещу Чехия и спориха за титлата с победителя от втория полуфинал Полша - Италия - "адзурите".

Българският талант беше недостижим още преди финала, като имаше 150 точки (133 точки от атака, 11 от сервис и 6 от блокада). Топ 3 допълват Фере Режер (Белгия) и Патрик Индра (Чехия) - с по 106 точки.

Алесандро Микиалето е най-резултатен за Италия с 93 точки, отреждащи му 5-тата позиция в класацията. Той стана и MVP на турнира.

България вече се утвърди и в топ 10 на световната ранглиста, като отбелязва едно от най-силните си представяния на шампионата в последните години.

