След тежка битка: България грабна среброто на Световното по волейбол

Националният отбор на България е вицесветовен шампион по волейбол за мъже.

"Лъвовете" се разминаха от златото след геройска съпротива срещу Италия в последната среща на Мондиала във Филипините. "Скуадра адзура" надделя с 3:1 гейма след оспорван мач, изпълнен с обрат. Хиляди у нас подкрепяха отбора ни по време на финала. А нашите момчета не се предадоха до самия край на срещата.

В четвъртия гейм след 3:3 точки италианците спечелиха 6 поредни точки - 9:3 точки за съперника ни. Най-накрая Венислав Антов спря серията и направи точката за 9:4. България се опита да се върне и се бори, но разликата се запази - 14:8. За съжаление, резултатът за италианците набъбваше все повече и повече и стана 18:10. Това сякаш предреши всичко и италианците заиграха все по-добре и по-добре. Ботоло направи ас за 19:10, а след това последва нова точка за 20:10. Серията се удължи до 24:10, а нова точка за 25:10 реши мача. Така Италия стана за втори пореден път Световен шампион.

СНИМКА: БТА/АП

България успя да спечели с 25:17 третия гейм.

Третата част започна изключително равностойно и резултатът вървеше точка за точка. Крехка преднина за България успя да осигури Мартин Атанасов след успешна атака за 11:9 точки. Александър Николов успя да изправи на крака публиката, реализирайки изключително трудна атака за 13:10, а веднага след него Аспарух Аспарухов увеличи аванса на България на четири точки след успешна блокада. Директна точка от сервис на Мартин Атанасов доведе до най-сериозната преднина на България от началото на мача изобщо, а успешен блок на Алекс Николов ни даде аванс 17:11. Националите ни успяха да задържат аванса и затвориха гейма при първата възможност за 25:17.

СНИМКА: БТА/АП

Италия спечели втория гейм с 25:17.

Световните шампиони започнаха по-ефективно втората част и след неуспешна атака на Мартин Атанасов поведоха с 4:2 точки. България изравни точките след осмото разиграване след зрелищна проява от втора позиция на Алекс Николов. Сервисът на Ботоло обаче отново излезе на преден план и „Скуадра адзура“ успя да поведе със 7:4, което принуди Бленджини да вземе прекъсване в опит да наруши ритъма на съперника. Това обаче не се случи, италианците успяха да отворят разлика от 5 точки (10:5). След добри изяви в защита и успешни атаки на Алекс Николов, „трикольорите“ успяха да ликвидират преднината на Италия и изравниха за 11:11. Ролите отново се размениха и Италия на свой ред влезе в серия, която позволи на селекцията на Фердинандо Де Джорджи да отвори разлика от четири точки (15:11). България опита да навакса изоставането, но когато на сервис застана Романо, везните рязко се наклониха в полза на Италия, която успя да поведе със 7 точки (23:16), а след това и да затвори гейма с 25:17.

СНИМКА: БТА/АП

Италия спечели с 25:21 първия гейм срещу България.

Италия взе ранен аванс след успешна блокада в центъра, но националите ни не позволиха на съперника да се откъсне сериозно в резултата и равенството беше възстановено за 6:6 точки след страхотна работа в защита на Мартин Атанасов и успешна атака на Алекс Николов. България успя да поведе за първи път в резултата за 10:9 след неуспешна атака на Матиа Ботоло. Малко по-късно поведохме с 12:10 след директна точка от сервис на капитана Грозданов. Италианците обаче успяха светкавично да изравнят за 12:12 след атака и игра по блокадата на Юри Романо. В средата на гейма италианците успяха да се откъснат с три точки за 17:14, като с основна заслуга бяха силните начални удари на Матиа Ботоло, които затрудниха българското посрещане. Ас на Алесандро Микиелето доведе до преднина от четири точки при 21:17. До края на гейма възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини не съумяха да наваксат пасива си и отстъпиха с 21:25.

България беше единственият тим във Филипините, който не загуби нито един мач по пътя си към финала.

Жребият отреди тимът на България до попадне в група "Е", а там нашите момчета победиха последователно Германия (3:0), Словения (3:2) и Чили (3:0). Така "лъвовете" завършиха на първо място в групата си и се класираха за осминафиналите, където надделяха над Португалия с 3:0. Последваха победи над САЩ (3:2) и над Чехия (3:1), които пратиха нашия отбор на финал.

