Българска победа в Чарлстън. Томова не остави шанс на Брейди

Българката Виктория Томова започна по впечатляващ начин участието си на турнира от сериите УТА 500 в Чарлстън (САЩ), след като се класира за втория кръг на надпреварата на клей с награден фонд от 2,3 милиона долара.

Първата ракета на България постигна чиста победа с 6:4, 6:3 над представителката на домакините Дженифър Брейди за час и 28 минути игра, демонстрирайки стабилност и увереност в ключовите моменти.

Томова направи решителната разлика още в първия сет, когато реализира единствения пробив в третия гейм и успя да го съхрани до края. Във втората част българката показа характер, след като изоставаше с 1:2, но обърна развоя до 4:2 и пое контрола върху мача. С нов пробив в заключителната фаза тя окончателно пречупи съпротивата на съперничката си и затвори срещата.

Успехът идва след силно представяне на Томова и в квалификациите, където тя записа две победи, за да си осигури място в основната схема.

С достигането до втория кръг софиянката прибавя 57 точки към актива си за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 169-о място.

В следващата фаза Виктория Томова ще се изправи срещу поставената под номер 8 в схемата и №22 в световната ранглиста на УТА – Анна Калинская от Русия, което обещава сериозно изпитание за българката.

