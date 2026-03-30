България съкруши Индонезия и спечели турнира на ФИФА

България спечели турнира „FIFA Series 2026“ в Индонезия, след като победи домакините с 1:0 във финалния двубой. Единственото попадение реализира Марин Петков от дузпа в края на първото полувреме.

Наказателният удар беше отсъден след пробив на Здравко Димитров в наказателното поле, при който той беше фаулиран. След намеса на ВАР главният съдия Назми бин Насарудин от Малайзия посочи бялата точка.

През второто полувреме Индонезия беше близо до изравнителен гол, но удари на домакините срещнаха гредите. Въпреки натиска, българският тим успя да запази преднината си до края и заслужено триумфира с трофея.

Така българите продължават серията от победи до три, започнала през ноември с 2:1 над Грузия в последната Световна квалификация и продъжила с двата успеха на турнира в Инднезия, пише gol.bg.

В мача за третото място Сейнт Китс и Невис победи Соломоновите острови с 4:2.

