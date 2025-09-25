Българи – юнаци! Сензация или заслужена победа

Волейболна приказка подариха младите ни национали на България, изправяйки я на крака от гордост. За първи път от 19 години насам страната ни влезе във финалната четворка на световно първенство, след като отборът на Джанлоренцо Бленджини направи изключителен обрат срещу американците. След 2 - 0 за янките, нашите момчета обърнаха играта и ги пречупиха с 3 - 2, като по този начин се класираха на полуфинала срещу Чехия.

Три са причините за големия успех на българите, коментираха експертите. Първата е легендата на италианския волейбол Бленджини, който успя да направи правилната схема за играта на момчетата. Той бе много трудно привлечен за селекционер, но доказа, че си е струвал тройно по-големите пари, каза шефът на Федерацията Любо Ганев.

Втората причина е перфектната игра на наследниците на бившия треньор на националите Владо Николов – Александър и Симеон. Победата на българите, макар и изненада за мнозина, не е сензация, тъй като страната ни има отлична школа и традиции във волейбола. Печелили сме сребро и бронз на световно първенство, както и бронз на олимпиада.

Победата над САЩ е историческа и напълно заслужена, каза щастливият Владо Николов.

