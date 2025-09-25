Невероятен обрат! България е на полуфинал на Мондиала

Изключителен и сензационен успех до момента на мъжкия волейболен тим на България на световното първенство.

Волейболният национален отбор на България поднесе огромна сензация на Световното първенство във Филипините, след като победи САЩ с 3:2 гейма (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13) в драматичен четвъртфинал в Пасай Сити.

Мачът започна трудно за нашите - серия от грешки в първите два гейма позволи на американците да поведат с 2:0. В третия обаче "лъвовете" се преобразиха. Алекс Николов, Илия Петков и Алекс Грозданов поведоха отбора и след доминация България намали на 1:2.

Четвъртата част бе истински трилър. При 21:21 българите показаха характер, измъкнаха решителните разигравания и изравниха резултата - 2:2 гейма.

Тайбрекът предложи огромно напрежение. При 14:13 "лъвовете" стигнаха до мачбол и след нова грешка на американците триумфираха с 15:13.

Така нашите момчета записаха един от най-великите си мачове в последните години и за първи път от десетилетие се класират на полуфинал на Световно първенство. Там ги очаква ново голямо предизвикателство, но вече е ясно – този отбор може да мечтае.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com