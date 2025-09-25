Треньорът на волейболистите с първи думи след победата

Обявиха началните часове на двамата полуфинала на Световното първенство за мъже.

Полуфиналният мач на волейболистите на България с Чехия от Световното първенство за мъже ще е в събота от 9.30 часа наше време. Двубоят ще бъде предаван директно по бТВ и MAX Sport. При нова победа "лъвовете" ще спорят за Световната титла с победителя от срещата Полша - Италия.

След трилъра със САЩ днес треньорът на България Джанлорецно Бленджини обясни как са успели да стигнат до фантастичния обрат за 3:2 на четвърфинала.

Много тежко беше в началото. Те играха наистина много добре, най-вече на сервис и в защита, бяха много агресивни. Това обаче е Световно първенство, имахме някои възможности, но преди двамата братя да бият сервис, това беше проблем. Ние се задържахме, имахме една-единствена възможност и я взехме, каза за БТВ Бленджини.

Предстоящият сблъсък с Чехия е изключителна възможност да се класираме за втори финал в историята след драмата в София през 1970 година, когато губим златото срещу ГДР.

Четири пъти сме стигали и до бронза, като за последно правим това през 2006 година.

