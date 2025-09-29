Регионални

Въвеждат строги мерки за движението в София

Каква е причината?

Източник: Столична община

29 сеп 25 | 23:32
120
Агенция Стандарт

Заради празника около посрещането на националния ни отбор по волейбол, Столична община въвежда промени в организацията на движение.

Престоят и паркирането на превозни средства на всички паркинги в заоната около пл. "Св. Александър Невски" се забраняват от 03.00 ч. тази нощ до 20.00 часа утре.

По необходимост и по преценка на "Пътна полиция" ще се затварят и улици заради парада с открит автобус на волейболните национали. Той ще започне от площад „Независимост“ и ще свърши на площад „Александър Невски“.

Организаторите призовават: без алкохол, оръжия и пиротехника. Ще бъдат предприети строги мерки за сигурност.

 

Честит първи сняг! Ето къде побеля
29 септември | 21:51
7580

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема София
Още от Регионални
Коментирай