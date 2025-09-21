Сериозен пожар пълзи към Перник. Екипте на крак

Избухна голям пожар над село Ракита, община Сливница, съобщава БГНЕС.

Огънят е подклаждан от силния вятър и необичайно високите за сезона температури.

Пламъците вече са обхванали значителна територия, като са изпепелили сухи треви, храсти, ниска растителност и борови насаждения.

По последна информация огнената стихия се придвижва застрашително и вече е видима в непосредствена близост до село Горно Романци, което е в съседната област Перник.

На мястото на инцидента са изпратени няколко екипа на пожарната, които водят тежка битка с пожара. Усилията им са съсредоточени към това да предотвратят навлизането на огъня в населените места и да защитят живота и имуществото на хората. Теренът е труднодостъпен, което допълнително усложнява работата на огнеборците.

В гасенето на пожара се включиха и десетки доброволци от околните села.Местни земеделски стопани също помагат, като с тежка техника правят минерализовани ивици, за да спрат разпространението на огъня. Други доставят вода с лични водоноски, подпомагайки логистично пожарните екипи.

Напрежението в района е високо. Гъст дим се стеле над околността, а миризмата на изгоряло се усеща на километри. Жителите на Горно Романци с тревога наблюдават приближаващите пламъци. Към момента няма данни за пострадали хора или засегнати къщи, но опасността остава реална. Властите призовават гражданите да бъдат изключително внимателни и да не предприемат рискови действия. Очаква се борбата с пожара да продължи и през нощта.

Метеорологичните прогнози не са благоприятни, тъй като се очаква вятърът да остане силен, което може допълнително да раздуха огъня.

Продължава борбата с няколко други пожара в страната, съобщава БНР.

Екипи на пожарната, доброволци и горски служители и днес гасят тлеещи огнища на локализирания през нощта голям пожар над асеновградското село Горнослав. Късно снощи беше възстановено електричеството в селото, както и в Орешец, Врата и Мостово.

В Ловешка област при три големи пожара през последното денонощие са изпепелени над 3600 декара сухи треви и храсти. Пламъците са унищожили най-голяма площ - около 2000 декара - край селата Ъглен и Бежаново. Изгорели са площи и около селата Драгана и Брестница. Няма засегнати къщи в населените места и пострадали хара.

