Нахални туристи доведоха до бесен екшън в Слънчев бряг

Наглостта на туристите в курорта Слънчев бряг, завърши с екшън и задържане след скандал около неправилно паркиран автомобил, съобщава "Флагман".

На 07.09 т.г., около 21:48 часа, екип на Районно управление-Несебър бил изпратен да окаже съдействие на служители по контрол на паркирането към фирма „Слънчев бряг“ АД. Те изпълнявали задълженията си по репатриране на неправилно паркирани автомобили на алеята пред хотел „Рива“.

На място полицаите заварили група рускоговорящи туристи, които обиждали служителите на „Слънчев бряг“ АД и им пречели да поставят нови скоби на гумите на автомобил-нарушител – джип с украинска регистрация.

На лицата било обяснено, че процедурата е ясна: при неправилно паркиране водачът може да заплати глобата или, ако откаже и репатриране, да му бъде съставен акт.

Вместо да се съобразят със закона, групата реагирала агресивно и арогантно – сипели обиди както към полицаите, така и към служителите, отговарящи за паркирането, насочвали телефоните си с включена светлина в лицата им и отправяли заплахи, че ще подадат сигнал в прокуратурата.

В тази обстановка органите на реда пристъпили към задържане на най-агресивния от групата – 39-годишен украински гражданин, който рязко замахнал да удари един от полицаите. За да бъде прекратено противоправното му поведение и оказаната съпротива, се наложило поставянето на помощни средства – белезници.

Това още повече ожесточило украинеца, който не спрял да сипе закани и тежки псувни към униформените. В крайна сметка той е задържан за срок от 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com