Добра новина за софиянци. Засяга билетчето за градския транспорт

Цените на билетите за градския транспорт ще бъдат закръглени надолу при превалутирането в евро, реши Столичният общински съвет.

Билетът ще струва 80 евроцента вместо 82, дневната карта - 2 евро, вместо 2,05, месечната карта - 25,50 евро вместо 25,56, а годишната карта за всички линии - 185 евро вместо 186,62.

Създава се и добавка за нощния транспорт към картите, които не важат в него. Такава е младежката карта, например, обясниха общински съветници.

Промените в тарифите влизат в сила от 1 януари, за да може гражданите да свикват с една смяна на цените, не с две.

Реформата предвижда още създаването на мобилно приложение за градския транспорт, през което да могат да се закупуват билети, да се подновяват месечни и годишни карти. Приложението ще позволи на пътниците да добавят своите билети и карти директно в дигиталните си портфейли - като Apple Wallet и Google Wallet. Така при проверка няма да е нужно да се показва хартиен билет или пластика - достатъчно ще е сканиране с телефона или часовника.

