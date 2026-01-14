БАБХ спря 440 кг млечни продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

БАБХ иззе 440 кг млечни продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съвместно със служители на Агенция „Митници“, иззеха 440 кг млечни продукти при проверка на лек автомобил, влизащ в страната през ГКПП „Капитан Андреево“.

На 14 януари на пункта е проверен лек автомобил с българска регистрация. В хода на проверката е установено, че в превозното средство се транспортират млечни продукти без необходимите документи. За предприемане на действия по компетентност са уведомени инспектори на БАБХ. Съставен е протокол за изземване.

По-рано тази седмица на пункта е проверен и автобус с турска регистрация. При проверката е установено превозване на 400 кг овча лой без необходимите документи. Издаден е протокол за изземване.

Съгласно действащото законодателство иззетите продукти ще бъдат унищожени.

Списък с продуктите, които са разрешени за въвеждане с личния багаж на пътници, пътуващи от трети държави към България.

Внос на продукти от животински произход в ЕС.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com