4 банки искат да обслужват Столична община

До определения краен срок за участие оферти подадоха всички четири банки, които предварително бяха поканени да се включат в процедурата за

избор на нова обслужваща банка на Столична община,

съгласно критериите на Българската народна банка за най-големи финансови институции у нас. Това съобщиха от общинската администрация.

Столична община приключи първия етап от процедурата за избор на нова обслужваща банка, информират още оттам. Процедурата има за цел да гарантира ефективно, прозрачно и сигурно финансово управление на средствата на общината и нейните структури.

Събирането на оферти е важна стъпка към избора на партньор,

който ще отговаря за финансовото обслужване на Столичната община през следващите години, посочват от общинската администрация.

Оттам обясниха, че следващият етап е оценка на подадените оферти от назначената комисия, която включва представители на общинската администрация и общински съветници.

На база на ясно определени критерии комисията ще излъчи най-подходящия партньор за финансовото обслужване на общината.

След прекратяването на договорите от "Общинска банка", беше създадена работна група, която изготви критерии за подбор и въз основа на тях започна процедура по договаряне без предварително обявление с водещите банки в страната.

По предложение на работната група официални покани за участие в процедурата бяха изпратени до четирите най-големи банки в страната по критериите на БНБ:

„Банка ДСК“ АД, „Обединена българска банка“ АД, „Уникредит Булбанк“ АД, „Юробанк България“ АД.

Вчера на извънредно заседание Столичният общински съвет (СОС) единодушно прие да упълномощи кмета на София Васил Терзиев да избере нова банка за обслужване на общинските средства. В гласуването участваха 47 общински съветници, като докладът беше приет с 47 гласа "за".

