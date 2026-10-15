Красимир Джонев: Искам да оставя трайно и позитивно наследство на Летница

Летница е сред малките български общини, които през последните години влагат сериозни средства във водопроводи, улици, социални и здравни услуги, спорт и подобряване на градската среда. След изпълнението на поредния голям ВиК проект повече от 90% от водопроводната мрежа на града трябва да бъде подменена, а след разкопаването идва и възстановяването на улиците.

Паралелно общината иска да превърне туристите от Крушунските водопади в гости на целия район, да развива парк „Калето“ и да привлича инвестиции и работни места. Кметът д-р Красимир Джонев е категоричен, че развитието трябва да достига не само до Летница, а и до малките населени места, и че най-трудната битка остава младите хора да виждат бъдещето си именно тук.

Над 90% от водопровода на Летница трябва да бъде нов

Един от най-мащабните процеси в общината през последните години е подмяната на остарялата водопроводна мрежа. От 2023 г. досега са изпълнени три проекта за реконструкция на вътрешния водопровод на Летница, включващи общо 40 етапа за подмяна на съществуващи улични водопроводи и отклонения към имотите, както и два етапа за изграждане на канализация.

Предстои сключването на споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за още един приоритетен проект - втора част от реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа. Той трябва да добави нови 19 етапа.

„През последните няколко години Общината положи много усилия да привлече средства и насочи вниманието към лошото състояние на водопреносната мрежа в град Летница. С изпълнението и на четвъртия проект ще бъде подменена над 90% от водопроводната мрежа“, подчертава Красимир Джонев.

Подмяната под земята върви успоредно с видимата промяна над нея. Нов асфалт вече е положен по части от бул. „България“ и улиците „Захари Стоянов“, „Любен Каравелов“, „Георги Бенковски“, „Хан Аспарух“, „Цар Калоян“ и „Васил Левски“.

В момента се изпълняват нови етапи по улиците „Паисий Хилендарски“, „Петко Д. Петков“, „Кирил и Методий“, „Христо Ботев“ и „Стефан Стамболов“, както и тротоари по „Г. М. Димитров“. Част от инвестициите са осигурени чрез Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони.

Парк „Калето“ - новата голяма идея за Летница

Обновяването на града не приключва с водопроводите и асфалта. Една от по-амбициозните задачи е парк „Калето“, който трябва да използва потенциала на пространствата край река Осъм и да се превърне в туристическа атракция за Летница и целия регион.

Проектът е част от по-голяма концепция за интегрирано териториално развитие по поречието на Осъм и неговите притоци. Предвиждат се комплексни мерки за подобряване на средата и използване на местните природни и туристически ресурси.

В плановете на общината влизат и няколко кръгови кръстовища. Според Джонев това е едно от ефективните инженерни решения едновременно за по-добра пътна безопасност и по-нормално движение в града.

Дългосрочната визия е Летница да се развива като „конкурентна и привлекателна европейска община“ с балансирана територия, по-силна икономика, използване на природните ресурси и културното наследство и по-високо качество на живот.

Спортът трябва да се върне близо до децата

Спортната инфраструктура също е сред направленията, в които общината инвестира. За Красимир Джонев обаче смисълът не е само да има ремонтиран стадион или ново съоръжение, а тези места да бъдат използвани всекидневно.

„Когато инвестициите следват реалните нужди, спортът се връща там, където му е мястото - близо до ежедневието“, казва кметът.

Основната цел е спортните пространства да бъдат по-достъпни и привлекателни за младите. Предвиждат се и различни спортни, образователни и кулинарни прояви, свързани със здравословния начин на живот, включително по проекти, в които Летница участва като партньор.

Повече грижа за хората в собствените им домове

Социалната политика е друг голям приоритет за малка община, където немалка част от населението е възрастно, а достъпът до определени услуги невинаги е лесен.

„Следващите стъпки за разширяване на социалната грижа в Община Летница са насочени към осигуряване на по-голяма достъпност до услугите за подкрепа, интегриране на здравеопазване и социални грижи и създаване на възможности за заетост“, обяснява Джонев.

Общината вече има план за социалните услуги през 2027 г., а през септември 2026 г. стартира проектът „Заетост без бариери“. Той е насочен към хора с трайни увреждания и лица над 55 години и цели не само социална подкрепа, а връщането им на пазара на труда.

Продължават и услугите в домашна среда. Чрез „Грижа в дома“ и „Иновативни здравно-социални услуги“ възрастни хора, които не могат сами да се обслужват, и хора с увреждания могат да получават почасова помощ, медицинска грижа и психологическа подкрепа, без да напускат домовете си.

По-добри кабинети и техника за лекарите

Общината работи и по проект за подобряване на здравните услуги на място. Предвижда се модернизиране на помещенията, в които работят общопрактикуващите лекари, и закупуване на оборудване за профилактика и диагностика на сърдечно-съдови заболявания.

Ще бъде облагородено и пространството пред сградата с медицинските кабинети. Очакваният резултат е по-добра среда както за лекарите, така и за пациентите и по-лесен достъп до профилактика и медицински консултации.

За малка община това има особено значение - всяка услуга, която може да бъде предоставена на място, спестява на хората пътуване до Ловеч или друг по-голям град.

Крушунските водопади трябва да водят туристите и към Летница

Крушунските водопади са една от най-разпознаваемите природни забележителности в страната, но големият въпрос за местната власт е как огромният интерес към тях да носи повече полза за цялата община.

Според Красимир Джонев решението е в свързването на отделните преживявания. „Когато хората идват заради една основна атракция или забележителност, целта е да им се покаже, че общината предлага достатъчно стойност за по-дълъг престой“, посочва той.

Туристическият информационен център трябва да насочва гостите не само към водопадите, но и към Летнишкото съкровище и останалите забележителности. Важна роля е отредена и на бъдещото развитие на парк „Калето“.

Общината планира още фестивали, местни фермерски и занаятчийски пазари и събития, които постепенно да се превърнат в традиционни. Така туристът, дошъл за няколко часа до водопадите, може да остане по-дълго и да похарчи средства в местни заведения, магазини и семейни бизнеси.

Бизнесът и работните места са голямото предимство

За разлика от редица малки общини Летница има сравнително сериозно производствено присъствие. Джонев определя подкрепата за съществуващия бизнес и привличането на нови инвестиции като ключови за икономическата устойчивост.

Общината се стреми да придвижва по-бързо новите инвестиционни предложения и да оказва административно съдействие. Чрез местната инициативна група се проучват и нуждите на бизнеса, земеделските стопани и занаятчиите, за да могат възможностите за финансиране да бъдат насочвани към реални потребности.

Тъкмо работните места са и един от основните фактори, които могат да задържат младите хора.

Младите искат сигурност, работа и качество на живот

В Общинския план за младежта сред основните задачи са достъпът до образование и здравни услуги, професионалната реализация и по-активното участие на младите хора в обществения и икономическия живот.

„Към настоящия момент в община Летница има добре развита икономика, инфраструктура и среда за живот. Обновени са парковете, изградени са модерни спортни съоръжения. Промените трябва да се насочат основно към дългосрочна сигурност, кариерно развитие и качество на живот“, казва кметът.

Това според него е ключът младото семейство да не приема преместването в големия град като единствена възможност.

Развитието не трябва да свършва на табелата на Летница

Джонев настоява, че инвестициите не могат да бъдат концентрирани единствено в общинския център. Част от бюджета се насочва целево към инфраструктурата в селата - пътища, водопроводи, площади, зелени пространства и спортни площадки.

„Капиталовата ни програма се прави съвместно с кметовете на населените места. Те са хората, които разбират най-добре нуждите на своите жители“, казва той.

Общината се стреми и да насърчава инвестиции в по-малките населени места, включително производства и логистични бази. Според Джонев добрият интернет и подобрените пътища дават и нови възможности - хората могат да живеят на село, да работят дистанционно или да пътуват сравнително лесно.

„Искам да оставя трайно и позитивно наследство“

Когато говори за края на мандата, Красимир Джонев не свежда целите си до един или два показни проекта.

„Равносметка си правим постоянно, не само в края на мандата, за да планираме правилно последващите си действия. Искам да оставя трайно и позитивно наследство“, казва кметът.

На първо място той поставя успешното и навременно приключване на вече започнатите големи инфраструктурни проекти. Но не по-малко важно според него е общината да подготви следващите - с готови проекти, изчислени средства и възможност да кандидатства веднага, когато се отвори подходящо финансиране.

„В оставащата една година до края на мандата ще се стремя да направя максимално възможното за възходящото развитие на общината“, обобщава д-р Красимир Джонев.