Мелницата в Кърпачево - сърцето на селото
Спокойствие, автентичност и традиции
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Спокойствие, автентичност и традиции
Освен това е единственият в Стара планина, чиято ширина е по-голяма от височината му
В живописния район има конни маршрути и бликаща минерална вода
Крушунските водопади вече са отворени за посетители, съобщи пред БТА кметът на община Летница Красимир Джонев. В началото на ноември миналата година д...