Уилям и Кейт започнаха нов живот

Последната година бе най-трудната в живота на принц Уилям и Кейт Мидълтън и те неведнъж го признаха пред всички. Онкологичната диагноза на принцесата на Уелс, последвалото лечение, както и болестта на крал Чарлз, доведоха не само до много сътресения в кралския двор, но и до огромни лични изпитания за двойката.

За щастие, най-лошото вече е зад гърба им. А докато се подготвят да застанат начело на монархията, все още не знаем точно кога, съпрузите решиха да оставят миналото зад гърба си и да започнат на чисто. И след няколко месеца ремонти, двамата вече са новодомци.

Още през лятото се заговори за намеренията им да се преместят в друго имение в рамките на замъка Уиндзор. И така от Adelaide Cottage, където заживяха през 2022 г., се нанесоха във Forest Lodge като използваха кратката ваканция на децата си, за да сменят дома си.

След продължил няколко месеца ремонт и наложително преместване на съседите им, за да им се осигури повече спокойствие и сигурност, принц Уилям и Кейт Мидълтън вече са се настанали и свикват с новата, но и не толкова различна обстановка, пише People, предава Lifestyle.bg.

Според източници на медията, принцът и принцесата на Улес няма да имат обслужващ персонал, който да живее постоянно с тях в новия им дом. Детегледачката и останалите служители ще се помещават в отделни къщи в близост, което е още една стъпка за осигуряване на повече комфорт, спокойствие и усамотение. И по-нормален начин на живот, на който те много държат - и за себе си, и за децата си.

