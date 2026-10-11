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Тръмп сменя името на океан

Променя Ормуз на Протокът на Тръмп

Тръмп сменя името на океан
11 окт 26 | 15:18
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Александра Василева

Американският президент Доналд Тръмп планира да преименува един от световните океани. Това става ясно от негова реч пред поддръжници в Тенеси, предават американските медии

"Имаме нужда от океан. Мислех си за Атлантическия или за Тихия океан. Ще го наречем "океанска Америка". Нещо от този род. Трябва да го направим, докато си тръгна“, каза президентът.

„Мисля, че имаме нужда и от наше име за голяма река. Но няма да сменя името на Мисисипи. Обичам Мисисипи", добави Тръмп, като припомни, че подготвя преименуването на Ормузкия проток на „Протокът на Тръмп“.

Американският президент вече подписа укази, според които Мексиканският залив и езерото Онтарио бяха преименувани съответно на Американския залив и Лейк Америка.

Заповедите променят процедурата за споменаване на тези места от федералното правителство и на федералните карти.

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Автор Александра Василева

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