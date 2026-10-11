Сръбският Сибир стана хит сред туристите! Случи се нещо невиждано

"Сръбският Сибир" се превръща във все по-хитова туристическа дестинация. Пещерското плато и община Сеница отчитат впечатляващ ръст от 42% на посетителите за една година, съобщава Biznis Kurir, позовавайки се на данни от платформата eTurista.

Към 1 октомври 2026 г. в района са регистрирани 10 634 туристи, със среден престой от 2,1 нощувки. За първи път в историята на местния туризъм чуждестранните гости изпреварват местните, съставлявайки 53,7% от всички посетители.

Разположено в Югозападна Сърбия, Пещерското плато е известно със суровия си климат, дългите зими и екстремно ниските температури. Въпреки мразовитото си прозвище, регионът привлича все повече пътешественици, търсещи автентични преживявания извън познатите масови курорти. Суровата природа, уникалният планински релеф и живописните пейзажи се оказват силен магнит за чужденците.

Според туристическия гид Сабахудин Абдагич тези резултати потвърждават нарастващата популярност на Сеница и Пещер на международната сцена, а повишеният интерес е мощен импулс за развитието на целия регион.