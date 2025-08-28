Септември носи ад на една зодия

Началото на септември носи мощни астрологични промени. Сатурн, планетата на дисциплината, ограниченията и кармичните уроци, преминава в ретроградно движение в Риби на 1 септември и ще остане там до началото на 2026 г.

За много зодии това означава период на самоанализ, преразглеждане на стари грешки и справяне с отговорности, които са заметнали под килима.

Но една зодия в частност ще усети тежестта на този транзит – и ще бъде поставена на най-голямото изпитание за издръжливост.

Става въпрос за Стрелец. Ретроградният Сатурн в Риби удря силно сектора им на дома, семейството и вътрешната сигурност. Всичко, което са се опитвали да игнорират през последните месеци – семейни напрежения, нерешени емоционални травми или дори проблеми с недвижими имоти и преместване – сега излиза на повърхността. Стрелците ще се чувстват сякаш губят равновесие, сякаш земята им се е изплъзнала изпод краката.

Този период може да донесе чувство на изолация и напрежение, но точно това е урокът на Сатурн: да научи Стрелците на търпение, отговорност и да се изправят пред собствените си страхове. Вместо да бягат от проблемите, те ще трябва да ги погледнат в очите и да намерят вътрешна сила.

Въпреки че първите няколко месеца от ретроградния Сатурн ще бъдат трудни, краят на този цикъл може да донесе и огромна награда – нова стабилност, ясни граници и чувство за вътрешна сигурност, което Стрелците не са имали от дълго време. Така че, макар да изглежда, че Сатурн разрушава всичко, което имат, той всъщност изгражда основата за нещо по-силно и по-трайно

