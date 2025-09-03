Попиляха Венета Райкова след завръщането й

Венета Райкова се завърна в родния ефир като водеща на "Преди обед".

Още през първите дни в новото й амплоа обаче провокира остри критики от зрителите.

"Оставете човека да говори, стига сте кудкудякали, ужас! Толкова интересен събеседник, а водещата го прекъсва постоянно – за фон ли е поканен?", пише зрител.

А друг не пести и по-тежки думи: "Вразуми, Господи, тези, от които зависи това предаване, да сложат читави млади хора, а не изчерпани певици, моделиерки и набедени писателки. Толкова изстъргани, че няма повече накъде."

