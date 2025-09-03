Нова звезда изгрява в родния ефир

Нова звезда изгрява в ефира на Bloomberg TV Bulgaria - Георги Месробович ще бъде водещ на делничното предаване „В развитие“. Всеки ден от 12:10 часа заедно с Антонио Костадинов ще представят най-важното от бизнеса, икономиката и финансите. Досега тази роля изпълняваше Вероника Денизова, която ще продължи да води „Чиста енергия“, както и да работи по други проекти на медията, като ги съчетава с успешната си преподавателска кариера.

Дебютът на Георги Месрабович като водещ е на четвърти септември. Той се присъединява към екипа на Bloomberg TV Bulgaria през 2023 г., като редактор на сайта на телевизията.

Завършил е бакалавърска степен „Политология“ във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Продължава образованието си с магистърската програма „Политически мениджмънт и комуникации“ в Алма матер, развива се в научната сфера на геополитиката и местното управление и децентрализация.

По време на работата му за сайта bloombergtv.bg пише по широк спектър от теми - фондови борси, суровинни пазари, геополитика, предприемачество. Две от статиите му за Bloomberg Businessweek Bg са „Свобода на словото или хибридна война: Защо инфлуенсърите не обичат да боравят с факти“ и „Каква игра играе Доналд Тръмп?“. Месробович е чест гост в предаванията „Бизнес старт“ и „В развитие“, където представя геополитически и пазарни анализи.

Новият водещ планира да обогати „В развитие“ с данни и анализи на пазарите с акцент върху тези от региона ни и Централна Европа, както и задълбочен поглед към геоикономиката.

Извън работата е познат като страстен киноман. Любимият му режисьор е Мартин Скорсезе, а любимите му филми - „Изкупление“, „Властелинът на пръстените“, „Санаториум под клепсидра“ и „Часове по-късно“. Тренира мозъка си с шах и табла, а сред предпочитаните му автори са Дж. Р. Р. Толкин и Франк Хърбърт. „В „Дюн“ е описана най-точната и задълбочена геополитическа картина в художествената литература – актуална и сега“, казва Месробович.

Фамилията „Месробович“ е с арменски корени, прадедите му се установяват в Пловдив – родният град и за Георги. Това е една от най-старите фамилии под тепетата, датираща още от 1700 г. В Стария град все още съществува къща, която някога е принадлежала на Крикор Месробович.

