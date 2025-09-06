Нови разкрития за Даяна. Последното лято

Разкриха нови подробности за последното лято на принцеса Даяна.

През юли 1997 г., месец преди трагичната си смърт, Даяна приема поканата на Мохамед Ал Файед да прекара почивка със семейството му в Южна Франция. Решението й е продиктувано не само от близките отношения между Ал Файед и семейство Спенсър, но и от желанието й да избегне публичните тържества за 50-годишнината на Камила Паркър-Боулс.

Даяна пристига в Сен Тропе заедно със синовете си Уилям и Хари и се присъединява към Ал Файед, съпругата му Хайни и четирите им деца във вилата им край брега. Пътуването, показано години по-късно в сериала "Короната", продължава девет дни. Световните медии следят всяка нейна стъпка: от карането на джет до плуването край плажа, докато фотографите неотлъчно я преследват.

По това време Ал Файед вече е спорна фигура във Великобритания. Бившият собственик на "Хародс" се замесва в дела за клевета и обвинения в сексуални посегателства, които ще излязат наяве в пълна сила едва след смъртта му през 2023 г. Въпреки предупрежденията на приятелки на Даяна да не приема поканата му, тя вижда в него топъл и щедър човек и настоява медиите да бъдат "по-справедливи" към него и семейството й.

По време на ваканцията принцесата се запознава с единствения син на Ал Файед - Доди, който по това време е холивудски продуцент. Двамата бързо намират общ език. По свидетелствата на близки, Даяна описва преживяването като "най-добрата почивка в живота ми", а Хари по-късно пише в мемоарите си: "Мама се усмихваше. Всичко беше райско."

Когато Уилям и Хари се връщат в Балморал при баща си, Даяна отлита отново за Южна Франция. Тя и Доди продължават връзката си на борда на яхтата "Джоникал", собственост на Ал Файед. Именно тогава е заснета емблематичната фотография от 24 август 1997 г., на която Даяна е в син бански, седнала на края на трамплинa - кадър, продаден за рекордна сума на Sunday Mirror.

Отношенията между двамата продължават едва шест седмици. През това време Доди обсипва Даяна с подаръци: перлена гривна, диамантен часовник, и по думите на биографите, й предлага нещо по-ценно: спокойствие и внимание. "Той беше ненатрапчив слушател", пише авторът Том Бауър, предава "Дир".

На 31 август 1997 г. романтичната идилия завършва трагично. В Париж, в тунела "Алма", колата им катастрофира. Даяна, Доди и шофьорът им Анри Пол загиват.

Двадесет и шест години по-късно, през 2023 г., Мохамед Ал Файед също си отива от този свят на 94 години, белязан от десетилетия противоречия и разкрития, но и завинаги свързан с последното лято на принцеса Даяна.

