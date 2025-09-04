Разкриха последните думи на Даяна

Разкриха кои може да са били последните думи на принцеса Даяна.

Тя загина в ужасяваща катастрофа заедно със своя партньор Доди ал-Файед и шофьора Анри Пол на 31 август 1997 година в тунела до моста Алма в Париж.

Единствен оцелял беше бодигардът Тревър Рийс-Джоунс, който претърпя тежки наранявания, но успя да се възстанови. Дори 28 години по-късно той твърди, че няма никакъв спомен от случилото се.

Макар бодигардът да не помни нищо, има хора, които са станали свидетели на последните мигове на принцесата. Сред тях е пожарникарят Ксавие Гурмелон. Той и неговият екип бързо пристигнали на мястото на инцидента и започнали да изваждат пострадалите от смачкания „Мерцедес“. Доди и Анри Пол били мъртви на място, но Даяна била все още жива.

Колата се движела с висока скорост, опитвайки се да избегне папараците. Шофьорът загубил контрол, ударил се в бетонна колона и след това в другата страна на тунела. Последиците били катастрофални.

Тогава Лейди Ди произнесла последните си думи: „О, Боже, какво се случи?“ Малко след това тя изгубила съзнание.

Принцесата била откарана в най-близката болница – „Пити-Салпетриер“, където лекарите се борили повече от час за живота ѝ. Въпреки усилията им, тя починала. Новината обиколи света и остави милиони в траур.

