Чарлз призна за здравето си

Крал Чарлз III проговори за здравословното си състояние по време на последния си кралски ангажимент, като в момента лечението му от неназована форма на рак продължава, пише списание PEOPLE.

На 3 септември 76-годишният крал говори с пациент с рак на име Матю Шинда за това как се чувства в университетската болница Мидланд Метрополитън в Сметуик. Монархът посети болницата, за да открие официално новия медицински център и да се срещне там с персонал, пациенти и доброволци.

Според списание Hello! Кралят каза на 73-годишния Шинда: „Не съм много зле“, когато го попитаха за възстановяването му.

Би Би Си съобщи, че Шинда, който се лекува от рак на простатата, е разговарял с крал Чарлз за забавянията, през които е преминал при получаването на диагнозата, предаде "Вести".

„Много съжалявам за това, толкова е разочароващо“, каза кралят, според изданието. „Половината от проблема е да се открие навреме, нали?“, каза крал Чарлз. По-късно той добави: „Страхотното нещо, според мен, е, че те стават все по-добри в справянето с тези неща. Винаги има надежда по-нататък“.

Кралят не говори често за здравето си и този коментар не беше единственият, който той направи за собственото си благополучие в болницата Midland Metropolitan University в сряда.

Монархът се срещна с 85-годишната Жаклин Пейдж в едно от отделенията за остри грижи за възрастни хора на болницата, където тя му каза, че се „изтощава“. Шегувайки се, крал Чарлз отговори: „Знам, това е ужасното нещо, както вече откривам. Частите не работят толкова добре, когато преминеш 70-те“.

Крал Чарлз ще навърши 77 години през ноември, близо две години след като Бъкингамският дворец обяви, че е диагностициран с рак и е започнал лечение.

