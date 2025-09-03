Нов водещ завладява ефира на bTV

Телевизионният журналист Иво Бързаков, добре познат с богатия си опит в спортната журналистика, става част от екипа на bTV от началото на септември. Той се присъединява към спортната редакция на медията и ще бъде автор и водещ на спортните емисии на bTV Новините, както и на дигиталната поредица „Спортен нюзрум“. Зрителите ще го видят в ефир още тази седмица.

Иво Бързаков има над 10 години опит в медиите. Със задълбочени познания за българския, европейски и световен футбол, той носи със себе си силен заряд към спорта, професионализъм и висока ангажираност към аудиторията. Като част от утвърдения „отбор“ от водещи и репортери, Иво ще бъде активен участник в отразяването на най-интересните и актуални събития в bTV Новините, както и в специални студиа за големи турнирни надпревари и значими спортни моменти.

В „новия“ сезон на подкаст поредицата на bTV „Спортен нюзрум“, Иво Бързаков и Петър Бакърджиев ще бъдат тандем водещи, които ще дискутират най-важното от спортната сцена. С интересни анализи, любопитни коментари и изявени гости, подкастът обещава да бъде още по-информативен, динамичен и близък до обществеността. Епизодите ще се излъчват два пъти седмично в понеделник и четвъртък от 13:00 часа в YouTube и на сайта btvsport.bg.

