Нина Хамилтън отпразнува рожден ден с кауза в подкрепа на майчинството

Тв-водещата и юрист Нина Хамилтън отпразнува рождения си ден в галерия Къщата на София, събирайки десетки приятели и съмишленици. Празникът далеч не беше просто личен повод, той се превърна в благотворително събитие, посветено на каузата за подкрепа на жени с репродуктивни проблеми.

Сред гостите беше и една от дамите, които се борят със своята мечта да станат майка. В трогателен момент Нина Хамилтън заяви, че ще направи всичко възможно да помогне да има своето детенце. Думите ѝ предизвикаха емоции и аплодисменти, а празничната вечер съчета личното щастие с обществена мисия.

Кулминацията настъпи, когато рожденичката духна свещичките върху дизайнерската торта, заедно със своите гости. Сред тях бяха народните представители Димо Дренчев и Ивайло Папов, общинският съветник от Перник Радослав Червенков, доминиканският изпълнител Джей Керли, нотариусът и бивш председател на Нотариалната камара Димитър Танев, енерготерапевтът Зофия Щербак, художниците Танер Мерт, Елеонора Бакалова и Цанко Христов, които я дариха с уникални картини.

Празникът събра още телевизионната водеща Силвия Чалъкова, дизайнерката Гергана Апостолова, журналистите Мажд Алгафари, Патриция Кирилова, Анелия Попова, Стилян Кирилов и Кристина Тенева, Рокси Рок от Хайлайф Медия Груп, Лени Ханджийска, Карлос Ареяно, политическия съветник Денчо Златавов, ПР-експерта Здравка Тотева.

Също така се присъединиха икономистът Виктор Папазов, адвокатите Ирина Палева, Гергана Георгиева и Петър Илиев, съдия Росица Стойчева, нотариус Ива Минкова, бизнесдамата и Мисис България Вики Божилова, собственичката на верига магазини за обувки Анджи Банкова, познатата от Ергенът юристка Силви Русева, председателката на фондация Мечта за дете Ивелина Рускова, собствениците на винарска изба Purov and sons, които осигуриха уникално вино за празненството, собственичката на туристическа агенция 4аholidays Наси Георгиева, както и изпълнителя, певец и дизайнер Красимир Недялков, който поднесе специални изненади, сред тях и две авторски песни, посветени на Нина.

IT-специалистът Мартин Петров пък внесе настроение с изпълнения на фокуси, които впечатлиха всички гости.

