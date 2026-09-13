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Душеведът юрист

Душеведът юрист

Атанас Семов не преуспя в политиката, но покори европейското право Понякога от отличните професионалисти се получават лоши политици. Показва го и пос...

17 юли | 5:35
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