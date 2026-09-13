Нина Хамилтън отпразнува рожден ден с кауза в подкрепа на майчинството
Политици, артисти и юристи застанаха зад каузата на телевизионната водеща
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Политици, артисти и юристи застанаха зад каузата на телевизионната водеща
В общността беше очаквано, че ще бъде номиниран г-н Сарафов
Ще бъде направен сериозен опит за отстраняване на гл. прокурор, смята Даниел Вълчев
Свири и пее с приятеля си от детинство Бобо, който е съпруг на Есил Дюран
Проф. Пламен Киров изненада всички с прогнозата си
По Конституция няма как да бъдат прескочени консултациите при президента
Това пряко влияе върху правото ни да получаваме обезщетение за безработица
Авторката смята, че не е проведен процесуално издържан наказателен процес
Атанас Семов не преуспя в политиката, но покори европейското право Понякога от отличните професионалисти се получават лоши политици. Показва го и пос...
Скандално известният юрист Атанас Атанасов има шанс да стане първият частен съдебен изпълнител, осъден за присвояване в особено големи размери. Става...
София. До "Прецедателя на Висшия адвокадски съвет". Така е адресирал жалбата си кандидат за вписване в адвокатска колегия, който бил порязан на конкур...
София. Вещите лица с електронен регистър и атестация на всеки три години. Това предложиха експерти на кръгла маса, организирана от Съюза на юристите в...
Консултанти и експерти гълтат 3 млрд. долара от банкрутиралата "Лемън Брадърс"