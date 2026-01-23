Нина Добрев: Аз и Ръсел Кроу! Съвсем скоро...

Канадската актриса с български корени Нина Добрев, показа преди броени часове плаката на общият им филм с Ръсел Кроу "Страна на мечките".

Очевидно е преодоляла краят на връзката си със сноубордистът Шон и се радва с пълни шепи на живота.

Снимките бяха миналата година в Австралия, а скоро филмът трябва да се появи по кината.

Там тя е касиерката Кари, случайно набъркала се в криминала ситуация, а той е Манко Капак - собственик на клуб, чийто планове да се пенсионира са осуетени от обир на наркокартел.

Известната актриса Тереза Палмър играе съпругата на Кроу.

Двамата с Нина имат обща сцена в кола, стана видно преди време от кадри в Инстаграм. Режисьор на филма е Дреик Борт.

Това е поредната добра роля на Нина със супер имена, след като игра дъщерята на Пиърс Броснан и Елън Баркин в "Извън закона".

