Наш град счупи 102-годишен рекорд. Температурен рекорд от 33,7 градуса на сянка бе отчетен този следобед в Русе, превръщайки днешния ден в най-горещия 11 октомври в съвременната метеорологична история на града. Според БТА, които се позовават на хидрометеорологичната станция в крайдунавския град, необичайната за средата на есента жега е надминала постижение на повече от век.

Вековно постижение

Досегашният температурен максимум за тази дата е бил регистриран преди точно 102 години. През далечната 1924 година термометрите в Русе са отчели 30,5 градуса, което до днес е останало ненадминато. Новите измервания показват чувствително повишение спрямо стария рекорд, потвърждавайки тенденцията за необичайно топли есенни месеци.

Двата полюса на октомври

Метеорологичната статистика за тази дата пази и другата крайност. Най-студено на 11 октомври е било през 1979 година. Тогава жителите на крайдунавския град са изпитали истински зимен студ, като живакът в термометрите е паднал до едва 1 градус над нулата.