Напрежение в "Игри на волята". В едно племе избухна скандал

Високо напрежение в днешния епизод на "Игри на волята".

Впечатляваща победа постигна племето на Феномените в битката за разпределение на териториите. Въпреки предизвикателствата, Сините бяха построили своята стратегия безупречно и заслужено триумфираха. Второ завърши бедстващото племе на Завоевателите.

Лечителите ще трябва да се задоволят с Брега на отчаянието през следващата седмица. Напрежението в племето след загубата ескалира. Преди да излязат на битката за територия, трите отбора избраха своите нови капитани. Лечителите гласуваха доверие на амбициозния софтуерен инженер Иван. Завоевателите отново оставиха съдбата си в ръцете на опитния Ивайло, докато Феномените решиха към победата да ги поведе Лапунов.

Жените в Лечителите се нахвърлиха върху капитана Иван, обвинявайки го за провала.

"Повтаряше само "Няма да стане". Какъв капитан може да говори по този начин?!", нападна го Моника.

"Не съм казвал, че няма да стане - отрече Иван. - Каквото и да правех, мъчих се до последно", защити се той.

Съплеменниците обаче потвърдиха думите на Моника и също заявиха, че са чули Иван да се отчайва по време на битката.

"Но все пак не съм спрял. Борих се докрай!", настоя ядосаният капитан.

В крайна сметка жените го обвиниха в страх и егоизъм - напрежение, което може да коства скъпо на "Лечителите" в следващите битки.

Сблъсъкът за територия протече на две Арени, където участниците се изправиха пред поредните чисто нови елементи. Най-трудно за много от тях се оказа Колелото на мъченията. Отлично представяне за Феномените направи кинезитерапевтът Ръждавичка, която премина през своите препятствия цели два пъти. Бизнесдамата Александра пък донесе второто място за Завоевателите, решавайки финалната логическа загадка.

Утре най-екстремното риалити продължава със следващата номинационна битка, след която загубилите ще се озоват на съдбоносен племенен съвет.

