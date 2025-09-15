Бомба в "Игри на волята"! Всички онемяха

Моника хвърли бомба в "Игри на волята".
Тя разкри съществуването на женска и мъжка коалиция, с което шокира съотборниците си и обърка стратегиите им.
"Моника, разбрах, че вчера си хвърлила бомба. Лечителите са онемели. Какво направи?", попита Паскалева преди състезанието.
"Събрах всички и бях искрена с тях...", започна Моника.
"По-малко думи!", намеси се д-р Манчев, което предизвика смях сред всички.
"Д-р Манчев, моля ви, стига сте суфлирали. Оставете Моника", усмихна се Паскалева.
Младата участничка обясни решението си:
"Казах им, че не искам да се срамувам от играта си. Искам да играя хубава, честна и чиста игра. Това, което правих първите три дни в племето, не ми харесва и не бих продължила по този начин."
