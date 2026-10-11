Ламинатът отстъпва! Нова настилка превзема домовете тази година

Ламинатът, който години наред беше сред най-предпочитаните подови настилки, вече има сериозен конкурент. През 2026 г. все по-голям интерес предизвикват виниловите панели, които съчетават красив външен вид, устойчивост на влага и дълъг експлоатационен живот. Новата тенденция набира популярност, а собствениците на жилища все по-често избират винил вместо традиционния ламинат, съобщава специализираното издание Deccoria. Причината е практична - новото покритие решава един от най-неприятните проблеми на обикновените ламинирани подове.

Защо винилът измества традиционния ламинат

Ламинатът дължи популярността си на достъпната цена, сравнително лесния монтаж и способността да наподобява естествено дърво. Той обаче има слабост, която често създава проблеми в домакинствата - влагата.

Основата на традиционните ламинирани панели е изработена от пресовани дървесни влакна. Когато водата проникне в нея, материалът може да набъбне, а краищата на отделните панели да се деформират. В някои случаи пораженията са необратими и се налага подмяна на част от настилката.

Виниловите покрития имат различна конструкция. Те се произвеждат основно от поливинилхлорид, известен като PVC, и се състоят от няколко слоя, които осигуряват по-добра устойчивост на водата.

Това ги прави особено подходящи за кухни, коридори и антретa, където мокрите обувки, разлетите течности и честото почистване са ежедневие.

Някои модели могат да бъдат поставени дори в банята. Важно е обаче да се провери дали конкретният продукт е предназначен за помещения с висока влажност и дали монтажната система осигурява необходимата защита.

Изглежда като дърво, но има други предимства

Едно от големите преимущества на виниловите настилки е разнообразието от дизайни. Съвременните технологии позволяват повърхността им убедително да имитира естествено дърво, мрамор, камък или бетон.

Така собствениците могат да постигнат ефекта на скъп паркет или каменна настилка, без да използват същите материали.

Според Deccoria качествените винилови панели са подходящи за помещения с интензивно движение, тъй като защитният им слой намалява износването при ежедневна употреба.

Друго предимство е комфортът. Винилът често се усеща по-мек при ходене в сравнение с ламината и може да заглушава звука от стъпките. Това е особено полезно в апартаменти и жилища с деца.

Почистването също е лесно. В повечето случаи са достатъчни леко влажна кърпа или моп и препарат, препоръчан от производителя.

Подходящ ли е за подово отопление

Виниловите настилки могат да бъдат добър избор и за жилища със системи за подово отопление. Тънката им структура позволява ефективно предаване на топлината, а повърхността им обикновено не създава толкова студено усещане при допир, колкото керамичните плочки.

Не всички модели обаче са съвместими с подобни системи. Производителят Quick-Step например посочва, че при неговите винилови покрития трябва да се спазват конкретни температурни ограничения.

За определени продукти максималната контактна температура е 27 градуса. Превишаването на допустимите стойности може да създаде проблеми с настилката.

Затова преди покупката е необходимо да се проверят техническите характеристики и указанията за монтаж.

Има и недостатъци, които не бива да се пренебрегват

Въпреки предимствата си виниловите панели не са неразрушими. Тежките мебели, острите предмети и колелцата на офис столовете могат да оставят драскотини или вдлъбнатини по повърхността.

Устойчивостта зависи от качеството на продукта, дебелината на защитния слой и неговия клас на употреба.

Именно затова специалистите препоръчват настилката да се избира според предназначението на помещението. За спалня с ограничено движение може да е достатъчен един клас покритие, докато за натоварен коридор или всекидневна е необходим по-издръжлив вариант.

Особено важно е и състоянието на основата. Подът трябва да бъде сух, стабилен и достатъчно равен. Неравностите могат да затруднят монтажа и впоследствие да причинят деформации или проблеми със сглобките.

Монтажът може да бъде по-лесен, отколкото очаквате

На пазара се предлагат два основни начина за поставяне на виниловите панели. Единият използва заключваща система, при която отделните елементи се свързват един с друг, подобно на ламината. Другият предвижда залепване директно към предварително подготвената основа.

Изборът зависи от вида на настилката, състоянието на помещението и изискванията на производителя.

Съществуват и твърди многослойни винилови покрития, известни като SPC, които комбинират минерално-полимерна основа с декоративен и защитен слой. При някои модели тази конструкция осигурява допълнителна стабилност и позволява монтаж върху определени съществуващи настилки.

Това обаче не означава, че старият под може винаги да бъде оставен без подготовка.

Ще изчезне ли ламинатът от домовете

Макар виниловите настилки да стават все по-популярни, традиционният ламинат продължава да има своите предимства. Той остава практичен избор за сухи помещения, а цената му често е конкурентна.

Винилът печели най-вече там, където устойчивостта на влага, лесната поддръжка и комфортът са водещи изисквания.

Затова специалистите съветват при ремонт да не се гледа единствено външният вид на подовото покритие. Качеството на материала, условията в помещението и правилният монтаж са решаващи за това колко дълго новият под ще запази добрия си вид.