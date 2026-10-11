Домашен трик за отслабване изненада учените. Важна се оказа дозата

Ябълковият оцет от години е сред най-популярните домашни „тайни“ за отслабване, но науката досега даваше противоречиви отговори дали наистина работи. Нов мета-анализ, публикуван в научното списание Nutrients, отново разпали интереса, след като установи измерим ефект върху теглото, индекса на телесната маса и обиколката на талията. Най-шумното число е 7,45 кг, но тук има важна уловка - това е статистически резултат от обединения анализ, а не обещание, че човек ще свали толкова само защото започне да пие оцет. Още по-интересно е, че количеството изглежда има значение.

Учените събраха данните от 10 изпитвания

Изследователите анализирали 10 рандомизирани клинични проучвания с общо 789 пълнолетни участници. В тях били включени хора с наднормено тегло, затлъстяване или диабет тип 2.

Проучванията продължавали между 4 и 12 седмици. Участниците приемали всекидневно между 5 мл и 30 мл ябълков оцет, обикновено разреден с вода. В част от експериментите приемът му бил комбиниран с хранителен режим или физическа активност.

Обобщените резултати показали статистически значимо намаляване на телесното тегло, индекса на телесната маса и обиколката на талията. Не бил установен убедителен ефект върху съотношението талия-ханш, а данните за промяната в самата мастна маса се оказали недостатъчни.

Откъде се появиха сензационните 7,45 кг

При девет от включените изследвания учените разполагали с достатъчно данни за промяната в телесното тегло. В мета-анализа е изчислена средна разлика от около 7,45 кг в полза на приема на ябълков оцет.

Това обаче не трябва да се чете като рецепта „пий оцет 12 седмици и сваляш 7,5 кг“. Става дума за обобщен статистически резултат от различни проучвания, проведени при различни групи хора и при различни режими.

Има и още една причина за предпазливост. По-широк научен обзор, публикуван през 2026 г. и обединил резултатите от редица мета-анализи на оцета, установява значително по-скромен среден ефект върху теглото - около 1 кг. Затова числото 7,45 кг е любопитно, но не бива да се превръща в универсално обещание за отслабване.

30 мл се оказаха решаващата граница

Един от най-интересните резултати е свързан с количеството. При прием на 30 мл ябълков оцет дневно намаляването на телесното тегло е било статистически значимо.

При по-ниски количества - между 5 и 15 мл дневно - ефектът върху килограмите не достигнал статистическа значимост. По-високата доза била свързана и с по-голямо понижение на индекса на телесната маса.

Ефект върху теглото и BMI се наблюдавал както при хора с наднормено тегло и затлъстяване, така и при участници с диабет тип 2. При втората група било отчетено и значимо намаляване на обиколката на талията.

Защо изобщо оцетът може да действа

Основният активен компонент е оцетната киселина. Една от хипотезите е, че тя забавя изпразването на стомаха, което позволява усещането за ситост да продължи по-дълго.

Така човек потенциално може да приема по-малко храна, без да изпитва толкова бързо глад. Изследват се и възможни ефекти върху контрола на кръвната захар, инсулиновата чувствителност и мастната обмяна.

Това обаче не означава, че ябълковият оцет сам по себе си може да компенсира висококалорийно хранене или липса на движение. В някои от анализираните проучвания участниците едновременно са спазвали диета или са увеличили физическата си активност.

Има и неприятна страна

Ябълковият оцет не е безобиден само защото стои на кухненския рафт. Той е силно кисел и редовният прием в концентриран вид може да увреди зъбния емайл и да раздразни гърлото и хранопровода.

Според специалисти от Mayo Clinic оцетът може да взаимодейства и с някои лекарства - включително инсулин и определени диуретици, използвани при високо кръвно налягане. При неподходящ прием може да допринесе и за понижаване на нивата на калий.

Затова резултатите от анализа не са препоръка всеки да започне да приема по 30 мл оцет дневно. Особено хората с диабет, стомашни проблеми или редовна медикаментозна терапия трябва да обсъдят подобен режим с лекар.

Интересен резултат, но не и магическа напитка

Изследването дава основание ябълковият оцет да бъде проучван сериозно като допълнение към контрола на теглото. Данните показват, че ефект вероятно има, особено при по-високата изследвана доза и прием в продължение на няколко седмици.

Но голямото число от 7,45 кг не бива да заблуждава. То не означава, че бутилка ябълков оцет може да замени хранителния режим, движението и медицинската грижа при затлъстяване.

Истинската любопитна новина е друга - зад един от най-старите домашни съвети може действително да има биологичен ефект. Само че, както често се случва, науката е доста по-сложна от обещанието „пий това и отслабни“.