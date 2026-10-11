Любопитно

Десислава Банова скочи срещу фалшиви новини за смъртта си

В петък в интернет пространството се появиха публикации, които твърдят, че телевизионната водеща е мъртва

Десислава Банова скочи срещу фалшиви новини за смъртта си
11 окт 26 | 8:37
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Фатме Мустафова

Водещата на NOVA Десислава Банова-Плевнелиева изрази възмущението си от разпространявани в социалните мрежи фалшиви новини, според които е загинала.

В петък в интернет пространството се появиха публикации, които твърдят, че телевизионната водеща е мъртва. Слуховете предизвикаха реакция от нейна страна, като тя изрази възмущението си от разпространението на подобна невярна информация.

Фалшивите новини за смъртта на публични личности периодично се появяват в социалните мрежи и предизвикват тревога сред техните близки, приятели и последователи.

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Автор Фатме Мустафова

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