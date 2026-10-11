Десислава Банова скочи срещу фалшиви новини за смъртта си

Водещата на NOVA Десислава Банова-Плевнелиева изрази възмущението си от разпространявани в социалните мрежи фалшиви новини, според които е загинала.

В петък в интернет пространството се появиха публикации, които твърдят, че телевизионната водеща е мъртва. Слуховете предизвикаха реакция от нейна страна, като тя изрази възмущението си от разпространението на подобна невярна информация.

Фалшивите новини за смъртта на публични личности периодично се появяват в социалните мрежи и предизвикват тревога сред техните близки, приятели и последователи.