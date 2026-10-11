Този град крие история за цар Самуил

На фона на поскъпващите почивки в Европа Албания все по-уверено привлича туристи с дълги пясъчни плажове, сравнително достъпни цени и богато историческо наследство. Сред най-интересните дестинации е Дуръс – морски град на Адриатическото крайбрежие, чието минало е тясно свързано и със средновековната българска държава.

Разположен на около 40 километра западно от столицата Тирана, Дуръс е сред популярните курорти в страната. Плажове, хотели и ресторанти привличат летовници, а по-ниските разходи в сравнение с редица други европейски морски дестинации го правят предпочитан избор за почивка, пише Euronews.

Зад съвременния туристически облик обаче се крие история, започнала преди повече от две хилядолетия. В миналото градът е известен като Драч и заема ключово място в политическия, военния и търговския живот на Балканите.

Драч – градът, свързан с цар Самуил

Стратегическото разположение на Драч го превръща в желана цел за различни владетели. Като важно пристанище на Адриатика той осигурява достъп до морските търговски маршрути и контрол върху пътищата към вътрешността на полуострова.

Връзките на града с България датират от времето на Първото българско царство. През X–XI век в региона има силно българско влияние, свързано и с местната аристократична фамилия Хрисилий.

Особено важен е периодът на цар Самуил, когато Драч попада под българска власт. Според британския историк Стивън Рънсиман това вероятно се е случило преди 989 г., макар точните обстоятелства около установяването на българския контрол да остават не напълно изяснени.

Историческите сведения свързват Самуил с Агата – дъщеря на Йоан Хрисилий, влиятелен представител на местния управленски елит. Бракът между двамата вероятно е имал и политическо значение, като е подпомогнал укрепването на позициите на българския владетел в региона.

Историята на Драч и България не приключва с управлението на Самуил. Градът е свързан с българската държава и през Средновековието, включително по времето на царете Калоян и Иван Асен II, когато българското влияние на Балканите отново се разширява.

Кръстопът между Адриатика и Константинопол

Значението на Драч се дължи не само на пристанището, но и на мястото му в транспортната мрежа на Балканите. В продължение на векове градът е една от важните врати към Адриатическо море и отправна точка за връзки между крайбрежието и вътрешността на полуострова.

Оттук започва западният край на Виа Егнация – древен римски път, който през Солун води към Константинопол. Трасето има ключова роля за движението на търговци, пътешественици и войски между Адриатика и източните части на Римската, а по-късно и Византийската империя.

Затова владението над Драч носи не само военно, но и сериозно икономическо и политическо предимство. Пристанището отваря път към западните части на Средиземноморието и превръща града във важен център на регионалните контакти.

Днес туристите идват в Дуръс заради морето и слънцето, но зад плажовете и курортната атмосфера се крие история, в която се преплитат съдбите на България, Византия и западните Балкани.