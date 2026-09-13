ДЗИ удължава покритието по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ за клиенти в Близкия Изток
Компанията пожелава безопасно и спокойно прибиране на всички пътуващи в региона
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Компанията пожелава безопасно и спокойно прибиране на всички пътуващи в региона
Тези резултати са следствие от активната работа на личните лекари
Инсталирана е била техниката и на трите мобилни оператора
Телекомът постига най-добри резултати в четири подкатегории – надеждност, покритие, глас и времезакъснение
А1 продължава да разширява фиксираната си мрежа, която вече покрива 1 милион и 590 хиляди домакинства в страната
А1 е инвестирала около 200 млн. лева в своята 4G мрежа, над 1 900 базови станции са модернизирани с 4G през 2019 г.
Титаниевато покритие с цвят на злато е монтирано на дървения купол от пловдивска фирма
"Гражданската отговорност" вече ще покрива повече щети, решиха депутатите днес. Застраховката вече ще включва случаите, в които по автомобила са нанес...
София. Мобилтел е телекомът с най-голямо 3G покритие както по територия – 96.60%, така и по население - 99.46%. Това показват данните са от доклада н...