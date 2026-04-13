Кейт вече не може да мълчи! Звъни на Хари

Кейт Мидълтън е притеснена от продължаващите публични изяви на принц Хари и Меган Маркъл.

Сред тях са благотворителни посещения в Йордания и Лос Анджелис, както и предстоящо пътуване до Австралия. Смята се, че тези появи са независими. Въпреки това, някои вярват, че те наподобяват официална кралска дейност.

Това, според твърденията, е разстроило принцесата на Уелс, която смята, че техните действия правят помирението по-трудно.

Източник заяви пред Radar Online: „Кейт чувства, че е достигнала точка, в която да остане мълчалива вече не е опция. Дълго време тя съзнателно се опитва да превъзмогне напрежението и да запази спокойствие, но от нейната гледна точка ситуацията само се изостря.“

Освен това, според източника, принцесата се чувства „напрегната“ с всяко ново заглавие, свързано с хари и Меган. Също така се твърди, че тя смята, че Маркъл прави целенасочени ходове, за да „предизвика реакция“ - нещо, което става все по-труден за пренебрегване.

Източникът допълва, че Мидълтън вярва, че нещата ще се променят само ако Хари „начертае граница“ и „пренастрои динамиката“. Затова тя сега се опитва да се свърже с него, защото е убедена, че само той може да върне контрола върху това, което тя възприема като все по-трудно управляемa ситуация.

