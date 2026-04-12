Изненада! Нови лица в кралското семейство за Великден

Британското кралско семейство се събра на традиционната великденска служба в Уиндзор, демонстрирайки единство на първата си съвместна поява след ареста на вече бившия принц Андрю през февруари. Крал Чарлз III и съпругата му Камила пристигнаха в параклиса „Сейнт Джордж“, разположен на територията на замъка Уиндзор, западно от Лондон, в обкръжението на по-камерна група аристократи от обичайното, изтъква английската преса. Принц Уилям и съпругата му, принцесата на Уелс Катрин, дойдоха с трите си деца - Джордж, Шарлот и Луи. За Кейт това е първа служба от 2024 година насам. В онзи период тя преминава през лечение от рак, а семейството ѝ отсъства от ритуала през 2025-а. Сега се появиха братът на краля - принц Едуард със своя син, и сестра им - принцеса Ан със съпруга си.

Нито Андрю, нито бившата му съпруга Сара Фъргюсън присъстваха на тазгодишната великденска служба, след като връзките им с покойния Джефри Епстийн бяха разкрити публично по-рано тази година. Любопитно е, че техните дъщери, Юджини и Беатрис, също липсваха, въпреки че бяха в компанията на роднините за Коледа и се твърди, че поне засега за тях няма официална забрана за подобни събития. Говори се още, че принцесите са били заети с друг ангажимент и чичо им Чарлз е проявил разбиране и е дал съгласието да отсъстват.

Но най-интересна на великденската служба е появата на нови лица в династията. Джорджина Спърлинг, бъдещата доведена дъщеря на сина на принцеса Ан – Питър Филипс, незабелязано се присъедини към събитието. Тя е дъщеря на годеницата на Филипс – Хариет Спърлинг.

13-годишната Джорджина изглеждаше спокойна в компанията на дъщерите на Филипс – Савана (15) и Айла (14).

Тя бе заснета да напуска църквата с бъдещите си доведени сестри, вероятно отправяйки се към традиционния обяд, пишат таблоидите зад океана. Трите момичета бяха облечени в съчетани тоалети в сини тонове. Дебютът им бележи важна стъпка за смесеното семейство. Филипс обяви годежа си с Хариет след едногодишна връзка. Джорджина е дъщеря на Спърлинг от предишния ѝ брак с фитнес инструктора Антонио Сейнт Джон Спърлинг. Тя беше представена за първи път пред кралското семейство миналата година в Балморал.

Смята се, че това представяне е станало, докато Хариет е преминавала през т.нар. „тест Балморал“, пише Hello!. Това е неофициален кралски ритуал, който смята за проверка как потенциалните партньори се адаптират към семейните традиции и към по-затворения начин на живот. От жителите в Балморал обикновено се очаква да спазват строг етикет, да участват в дейности на открито като лов и риболов, да се приспособят към ритъма на кралския протокол далеч от публичното внимание. Питър Филипс, син на принцеса Ан, племенник на крал Чарлз и най-голям внук на покойната кралица Елизабет II, преди това беше женен за родената в Канада Отъм Кели. Двамата обявиха раздялата си през 2020 г. след 12 години брак, а разводът им беше финализиран през 2021 г. Те останаха да живеят в Глостършър, като продължават съвместно да се грижат за двете си дъщери.

