Ето я най-красивата жена в света! Победи Йохансон и бивша на Афлек

Актрисата Марго Роби е обявена за "най-красивата жена в света" според онлайн платформата Ranker.

Името й набра скорост в социалните мрежи през последните седмици, подхранвано от графики и публикации, предполагащи, че Ranker е издал окончателно прокламиране, поставящо Марго Роби начело в световната класация за красота.

Ranker е най-известен със своите списъци, генерирани от множество потребители, които позволяват на потребителите да гласуват за известни личности в реално време. Една от дългогодишните му функции, обикновено озаглавена "Най-красивите жени в света", включва стотици актриси, модели и публични личности, чиито позиции се променят въз основа на текущото участие на потребителите.

Марго Роби постоянно се появява близо до върха на този списък, често получавайки десетки хиляди положителни гласове. В различни моменти, в зависимост от общия брой гласове и филтрите за сортиране, тя се е появявала на първо място. Тази динамична структура изглежда е източникът на твърденията, че тя официално е била "обявена" за най-красивата жена в света.

Популярността на Роби нарасна след поредица от нашумели участия, включително големи филмови премиери, събития и широко обсъжданата й роля в "Барби".

Списъците на Ranker в основата си са отражение на обществените настроения, а многократното поставяне на Роби на или близо до върха подчертава нейния статут на една от най-възхищаваните фигури в съвременната развлекателна индустрия.

Според текущия списък на Ranker с най-красивите жени в света, гласуван от потребители, Марго Роби в момента заема челната позиция, следвана от Скарлет Йохансон, Гал Гадот и Ана де Армас. Класациите се генерират чрез непрекъснато публично гласуване, а не чрез редакционен подбор, пише "Дир".

