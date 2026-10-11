Балкански град стана магнит за туристи. Някога е бил български

На фона на все по-скъпите европейски курорти, Албания бързо се превръща в предпочитана алтернатива за туристите. Страната привлича посетители с достъпни цени, обширни ивици и богато минало. Един от най-ярките примери е Дуръс - крайбрежният град на Адриатика, разположен само на 40 км от столицата Тирана, който умело съчетава плажния отдих с вековна история.

Древният Драч и българската следа

Отвъд модерните хотели и крайбрежните ресторанти, Дуръс пази спомена за древния Драч - ключов стратегически център на Балканите. Градът има специално място и в българската история:

Княз Борис I и Симеон Велики: Още от техните управления градът е под силно българско културно и политическо влияние.

Цар Самуил и фамилията Хрисилий: Градът преминава под българска власт преди 989 г., а бракът на Самуил с Агата - дъщеря на местния голенмец Йоан Хрисилий - допълнително укрепил позициите на държавата в региона.

Възход при Калоян и Иван Асен II: Стратегическият порт продължава да бъде свързан с България и по време на Второто българско царство.

Вратата към Изтока

Значението на Драч през вековете се дължи и на факта, че той е началната точка на Виа Егнация - древния римски път, свързващ Адриатическо море с Константинопол през Солун. Владеенето на Драч е осигурявало не само военен контрол над региона, но и пряка търговска връзка със Западното Средиземноморие.