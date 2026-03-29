Йотова отличи Съюза на артистите с почетния знак на президента

С Почетния знак на президента бе отличен Съюзът на артистите в България по време на церемонията по връчването на наградите „Икар“ 2026, състояла се в Народен театър „Иван Вазов“ на Световния ден на театъра.

Отличието бе връчено от президента Илияна Йотова на председателя на Съюза на артистите Христо Мутафчиев по повод 170 години от началото на българското читалищно дело и за значимия принос на организацията за развитието на българското театрално и сценично изкуство.

„Театърът не е само минало“, заяви Йотова и подчерта, че чрез своите роли артистите възпитават обществото в ценности и морал. По думите ѝ сцената събира различни светове и разкрива човешката природа „сякаш през увеличително стъкло“.



„Заставам тази вечер пред вас с голямо вълнение – от любов към театъра и благодарност към всички вас“, допълни тя.

Илияна Йотова призова за аплодисменти за председателя на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев. Той е на тази сцена, за да прави това, което цял живот обича най-много да прави – ролите, театърът, сцената, музиката, думите, текстът, добави президентът.

С наградата за изключителен принос към българския театър бе удостоена актрисата Анета Сотирова.



Отличието ѝ бе връчено от Доминик Хамерс от името на благотворителна програма „Българските добродетели“ на Група Геотехмин и проф. дтн инж. Цоло Вутов.

Доминик Хамерс от името на благотворителна програма „Българските добродетели" връчва „Икар" за изключителен принос на Анета Сотирова



„Вече години наред подкрепяме наградите ИКАР като част от нашата кауза – да насърчаваме развитието на българската култура, образование и духовност, и да отдаваме заслужено признание на личности, които с таланта и труда си обогатяват обществото ни“, заяви Хамерс.

Той подчерта, че добродетели като доброта, честност, всеотдайност и достойнство се проявяват най-силно чрез хората, които създават: „Тази година отличаваме актриса, която въплъщава именно тези качества – голямата Анета Сотирова.“

Националните награди „Икар“, връчвани за 52-ри път от Съюза на артистите в България, са сред най-престижните отличия за сценични изкуства у нас. Тазгодишното издание премина под мотото „Да обичаш на инат“, вдъхновено от годишнината на Николай Волев, и отдаде почит на големи имена като Кръстьо Сарафов, Сава Огнянов, Леда Тасева и Георги Георгиев-Гец.

Всички приходи от продажбата на билети постъпват в здравния фонд на САБ.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com