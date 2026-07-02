Валя Балканска отсече за пенсиите: Ние се борим с живота!

Народната певица Валя Балканска разказва как живее у нас с една пенсия.

„Аз съм с много „високата“ пенсия от 340 евро, но и да се оплаквам и да не се оплаквам, няма кой да ме чуе. Който има висока заплата или получава голяма пенсия, не му пука за пенсионерите, които трябва да живеят с 300 евро на месец. Ние се борим с живота!

Днес, ако имаш, за утре се надяваш. Като си платя тока, водата и телефоните, няма нужда да ви обяснявам с какво карам месеца. Ама жива и здрава и да съм, не се оплаквам, не търся и не искам.

Навремето, когато бях със 120 лв. пенсия, ми предоставиха персонална от 700 лв. заради моите заслуги за българската култура. Много хора бяха против, че се възползвам от преференции, но сега, след влизането на еврото, тя е 340 евро. Ако има – има, като няма, ще се мре и това е!“, разказва с горчивина в гласа 84-годишната народна певица пред „Ретро“.

„Всеки трябва да има акъл в главата и да прецени кой какво заслужава! Аз не съм човекът, дето да каже, че заслужавам. Макар че винаги съм творила и пяла в името на България, обичам си народа – затова заставам на сцената. Та, ако преценят, че съм заслужила с нещо, да помислят. Ако ли не, да не ме закачат!

Имам деца и близки, обичаме се много, но всеки си е хванал пътя и не искам да ги занимавам. Ако мога сама да се боря с живота, ще го правя, ако ли не – лягам и дотам! Ние сме жилав и търпелив народ!

Все още пея по сцените, като се изправя някъде, народът ме приема. Не са ми малко годините, но не отказвам участие. Дадох каквото можах, оттук нататък Божа работа!“, допълва обичаната певица.

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