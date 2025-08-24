Отиде си легендарен актьор

Отиде си легендарения актьор Джери Адлър на 23 август в Ню Йорк.

Той е познат на милиони зрители с ролята си в култовия сериал „Семейство Сопрано“. Тъжната новина беше потвърдена от семейството му.

Роден в Бруклин, Адлър бе обичан не само заради таланта си, но и заради дълбоката си връзка с Ню Йорк. Той беше истински нюйоркчанин, обичан и уважаван от всички около себе си.

Световната му слава идва с участието му в „Семейство Сопрано“, където играе ролята на еврейския съветник Херман „Хеш“ Рабкин. Той участва в 28 епизода на поредицата през всичките шест сезона, което го направи неизменна част от култовия сериал. След успеха в „Семейство Сопрано“ Адлър участва и в популярните сериали „Добрата жена“ и „Ватрени моми“, а също така се снима в редица филми като „Убийство в Манхатън“ и „Синекдоха, Ню Йорк“.

Кариерният му път започва на Бродуей, където той не само е актьор, но и сценичен режисьор на пиесата „Моята прекрасна лейди“. Джери Адлър е и братовчед на легендарната учителка по актьорско майсторство Стела Адлер.

Колегите и сътрудниците му го запомнят като актьор, който успява да превърне всяка своя реплика в незабравим момент.

Адлър си отиде на 96 години, оставяйки зад себе си необятно наследство в света на изкуствата.

