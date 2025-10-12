Голяма награда за Ники Илиев

Ники Илиев, който прави все по-добри филми, без да шуми излишно около себе си, получи изключително признание – на елитния италиански международен фестивал „Кастели Романи“ го обявиха за режисьор номер едно заради филма му „Без крила“. Церемонията, на която беше награден в Арича, се случи навръх рождения му ден. „Престижният кино форум показва най-добрите независими продукции, представяйки на големия екран творби на млади и утвърдени режисьори от различни страни. В рамките на няколко дни публиката изгледа богата и разнообразна програма с прецизно избрани филми. Срещите и дискусиите с авторите им бяха не по-малко интересни“, коментира за „Стандарт“ Жана Яковлева от Българския културен институт в Рим.

Жана Яковлева от БКИ в Рим сред звезди на италианското кино

Деветото издание на фестивала продължи осем дни в кино „АлФелини“ в Гротаферата, „Мура Валадие“ във Фраскати и палацо Киджи в Арича. Кино обществото беше бляскаво - кръстницата на събитието Елизабета Грегорачи, Барбара Буше, Масимо Болди, Рики и Симона Тоняци, Примо Реджани, Фабио Тести, Милена Вукотич, Дебора Каприолио, Лео Гулота, Донатела Финокиаро, Себастиано Сома, Пиетро Романо, Ивон Скио, Джорджо Коланджели. Тези от тях, които са снимали в България и имат незабравими спомени от партньорството си на нашите кино знаменитости като Стефан Данаилов, от сърце поздравиха Ники Илиев за приза и похвалиха работата му. Критиците също бяха единодушни за качествата на „Без крила“ – биографичната драма за параолимпийския шампион Михаил Христов, изигран от Наум Шопов-младши. Неслучайно авторският филм на Ники Илиев очаква покани от още фестивали в Италия.

