Вежди Рашидов: Културата е много голяма необходимост за страната ни

Културата у нас е в периферията, макар че правителството работи добре. Това каза бившият министър на културата и бивш председател на Народното събрание Вежди Рашидов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” на NOVA NEWS.

Толкова години съм бил министър, правили сме заедно с колегите законопроекти – винаги ще помагам на премиера, защото културата е много голяма необходимост за страната ни, защото тя е нашата идентичност, а за съжаление в момента тя седи по периферията”, каза Рашидов. По думите му текущото правителство извършва делегираните си задължения и изпълнява добре работата си, предвид политическите трусове.

„Ако няма ясна позиция и програма, със сигурност няма да има дивидент и за обществото, особено и при едно такова говорене с омраза, каквото виждаме. Имаше и причина да напусна парламента - всичко това не може да осигури нуждите на хората - пътища, материално, доверие”, каза още Рашидов. Той коментира и споровете за правото на използване на услугите на НСО.

"Много често са ме питали журналисти с какво се придвижвам. Държавата е държава, никой министър или политик не е повече от държавата - не може всички да се движат с кортеж. Това показва и друг проблем - ако се изгуби държавността, губи се и силата", каза Рашидов.

