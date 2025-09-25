Липсата към България вдъхновява прочут моден дизайнер

Липсата към родината - България вдъхновява модния дизайнер Шуркран Тюмер, която родом е от Момчилград за създаването на изложбата „Митологични трансформации“.

Тя заедно с още четирима автори - Неслихан Шакир, проф. д-р Фетие Ербай, доц. д-р Мутлу Ербай, Биней Дурмус, част от които са преподаватели в Университета „Еге“, я представиха по време на петнадесетото издание на Софийския хартиен арт фестивал.

Той бе официално открит в галерия „Мисията“ на Държавния културен институт (ДКИ) към министъра на външните работи. Събитието беше организирано под егидата на Посолството на Турция в България.

Посланикът на Турция в България Мехмет Саит Уянък подчерта, че културата и изкуството говорят универсален език, който изгражда мостове между култури и народи.

„С подкрепата на нашите уважавани артисти, които са и най-големите съмишленици в това начинание, ще продължим да се съсредоточаваме върху съвместни културни инициативи, позволяващи на турското и българското общество да се опознаят по-добре“, добави той.

От името на авторите приветствие отправи художничката Шуркран Тюмер. Тя разказа, че изложбата представлява „една трансформация на предания от Егейския регион“.

„Преди около десет години научих колко ценно може да бъде онова парче хартия, което всеки ден мачкаме и хвърляме и как то може да се превръща в изкуство. За тази изложба, заедно с останалите творци, в продължение на месеци работихме, за да създадем всички произведения, които виждате изложени тук днес. Постарахме се работата ни да бъде и максимално безвредна към природата, затова за обагряне използвахме единствено натурални материали, сред които и турско кафе“, каза още Шуркран Тюмер.

Изложбата ще остане експонирана в галерия „Мисията“ до 10 октомври 2025 г. и всеки желаещ може да я разгледа в работното време на Държавния културен институт към министъра на външните работи.

