 Reactrance presents: ELEMENTS in Bunker Club

FIRE – Reborn Ritual - Огънят винаги е в началото. Искрата, която пали всичко. Тя ще бъде с нас на 17 октомври – и ще направи нощта невъзможна за забравяне.

С началото на новата поредица от 4 тематични събития – ELEMENTS – ви каним да станете съучастници в първата глава: FIRE – Reborn Ritual.

Време е да изгорим старото.

Да се сбогуваме с онова, което вече не служи.

Да го оставим в прегръдката на огъня – с благодарност.

🔥 Това не е просто парти.

🌌 Това е ритуал.

🌑 Това е портал между измеренията.

🌅 Това е ново начало.

За онези, които са готови да пуснат миналото и да създадат ново бъдеще – това е вашата покана.

📅 Дата: 17 октомври 2025

🕰 Час: 22:22 – 06:22

📍 Локация: Bunker Club

💸 Вход:

До 23:22 – 15 BGN

След 23:22 – 20 BGN

🎶 LINE-UP & АРТИСТИ

🌟 KUNDALINI B2B SHROOMS (3-часов ритуал сет)

Две силни фигури от българската psytrance сцена се обединяват за едно дълбоко трансцедентално преживяване.

Kundalini е познат с характерния си full-on и ambient звук, издаван от лейбъли като Ovnimoon и Geomagnetic.

Shrooms допълва с дълбочина и психеделични вибрации, които поддържат динамиката през целия сет.

Очаквайте чиста енергия, висока честота и пробуждащо пътешествие.

🌟 SOLAR RYTHMS

Пътешественик във времето и пространството чрез музика, Solar Rythms носи ефирно, прогресивно и дълбоко звучене.

Познат от сцени като Aymon Festival, той умело преплита космическо усещане с корени в психеделията.

Това е звукът на вътрешната галактика.

🌟 KIT

KIT е артист с фокус върху по-атмосферични и интимни вибрации – вероятно ново име за някои, но с присъствие, което се усеща веднага.

В неговите сетове се смесват deep psychedelic, chill и groovy елементи – мост между световете.

Очаквайте танцуваща медитация.

🌟 PSYRITUAL

Ритуалист по дух и диджей по призвание, PsyRitual създава сетове, които не просто се слушат – те се изживяват.

Музиката й е съзерцателна и пулсираща – връзка между древното и съвременното.

За онези, които търсят смисъл зад ритъма.

🌟 P2P

Мистериозен и зареден с експериментален дух, P2P е символ на енергиен обмен – "peer to peer" музикално преживяване.

Сетът му е пъзел от стилове – психеделия, груув, тех и прогресив – с усещане за нещо ново и неочаквано.

Очаквайте отваряне на портали.

Бъди част.

Бъди свидетел.

Бъди съучастник...

🔥 The fire is calling. 🔥

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com