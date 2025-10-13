 Reactrance presents: ELEMENTS in Bunker Club

FIRE – Reborn Ritual - Огънят винаги е в началото. Искрата, която пали всичко. Тя ще бъде с нас на 17 октомври – и ще направи нощта невъзможна за забравяне.
С началото на новата поредица от 4 тематични събития – ELEMENTS – ви каним да станете съучастници в първата глава: FIRE – Reborn Ritual.
Време е да изгорим старото.
Да се сбогуваме с онова, което вече не служи.
Да го оставим в прегръдката на огъня – с благодарност.
🔥 Това не е просто парти.
🌌 Това е ритуал.
🌑 Това е портал между измеренията.
🌅 Това е ново начало.
За онези, които са готови да пуснат миналото и да създадат ново бъдеще – това е вашата покана.
📅 Дата: 17 октомври 2025
🕰 Час: 22:22 – 06:22
📍 Локация: Bunker Club
💸 Вход:
До 23:22 – 15 BGN
След 23:22 – 20 BGN
🎶 LINE-UP & АРТИСТИ
🌟 KUNDALINI B2B SHROOMS (3-часов ритуал сет)
Две силни фигури от българската psytrance сцена се обединяват за едно дълбоко трансцедентално преживяване.
Kundalini е познат с характерния си full-on и ambient звук, издаван от лейбъли като Ovnimoon и Geomagnetic.
Shrooms допълва с дълбочина и психеделични вибрации, които поддържат динамиката през целия сет.
Очаквайте чиста енергия, висока честота и пробуждащо пътешествие.
🌟 SOLAR RYTHMS
Пътешественик във времето и пространството чрез музика, Solar Rythms носи ефирно, прогресивно и дълбоко звучене.
Познат от сцени като Aymon Festival, той умело преплита космическо усещане с корени в психеделията.
Това е звукът на вътрешната галактика.
🌟 KIT
KIT е артист с фокус върху по-атмосферични и интимни вибрации – вероятно ново име за някои, но с присъствие, което се усеща веднага.
В неговите сетове се смесват deep psychedelic, chill и groovy елементи – мост между световете.
Очаквайте танцуваща медитация.
🌟 PSYRITUAL
Ритуалист по дух и диджей по призвание, PsyRitual създава сетове, които не просто се слушат – те се изживяват.
Музиката й е съзерцателна и пулсираща – връзка между древното и съвременното.
За онези, които търсят смисъл зад ритъма.
🌟 P2P
Мистериозен и зареден с експериментален дух, P2P е символ на енергиен обмен – "peer to peer" музикално преживяване.
Сетът му е пъзел от стилове – психеделия, груув, тех и прогресив – с усещане за нещо ново и неочаквано.
Очаквайте отваряне на портали.
Бъди част.
Бъди свидетел.
Бъди съучастник...
🔥 The fire is calling. 🔥
